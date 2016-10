Gemeinsam mit dem TCS setzt die Agentur Farner die dreijährige Kampagne zum Thema Sichtbarkeit im Strassenverkehr um. Entsprechend des in den letzten Jahren starken Wandels im Mobilitätsverhalten liegt der Fokus auf Zweiradfahrern und Fussgängern. Angesprochen werden alle Bevölkerungsgruppen in der Schweiz, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Parallel zur Sensibilisierung und Prävention soll die Kampagne Lösungen und Verhaltensregeln zur besseren Sichtbarkeit entstauben und alltagstauglich machen. Erste Arbeiten werden Anfang 2017 zu sehen sein.

Die Agentur hat sich in einem zweistufigen Pitch-Verfahren gegen verschiedene renommierte Agenturen durchgesetzt. «Mit Farner haben wir eine Agentur gewählt, die die Komplexität des Themas und die Ansprüche an die neue Kampagne sehr gut verstanden und mit uns ein Konzept erarbeitet hat, mit dem wir neue Wege in der Präventionsarbeit gehen werden», wird Helmut Gierer, Kommunikationsverantwortlicher der TCS Verkehrssicherheit in der Mitteilung zitiert.

Ein multidisziplinäres Team aus den Standorten Zürich, Bern und Genf setze das Mandat um. Der Mandatsgewinn bestätige die integrierte Strategie von Farner, welche entlang von Research & Analytics, Content, Kreativität und digitaler Kompetenz wirkungsvolle Kommunikationslösungen entwickle. (pd/clm)