Werbung für «Santa Clarita Diet»: Netflix hat Ärger wegen blutigen Plakaten

Ein kleingeschnittener Finger und blutiger Sause darauf: Der Streamingdienst Netflix hat die neue Zombie-Komödien-Serie «Santa Clarita Diet» in Deutschland mit provokanten Sujets beworben. In Berlin, wo die Currywurst als Lieblingessen gilt, sollte dieses Motiv wohl besonders gut ankommen. Weitere Plakate, der landesweiten Kampagne, zeigen Finger in Pommes-frites-Form.

Nach zahlreichen Beschwerden beim Deutschen Werberat lässt Netflix die umstrittenen Motive bundesweit abhängen. Wie der Werberat auf Anfrage der Berliner Zeitung mitteilte, hatten sich dort etwa 50 Bürger beschwert, die die Plakate als gewaltverherrlichend und angstauslösend bezeichneten – womit sie den Grundregeln des Werberats widersprechen. Keine Rüge Hauptsächlich sei es den Betroffenen um den schlechten Einfluss auf Kinder und Jugendliche gegangen, erklärte Sprecherin Anna Grote. „Wir haben Netflix kontaktiert und sie auf die Verstöße hingewiesen." Das Unternehmen habe daraufhin angekündigt, alle Plakate zeitnah zu entfernen. Einige seien bereits weg – in den nächsten Tagen soll auch das überdimensionale Banner am Potsdamer Platz folgen. Da sich das Unternehmen einsichtig zeigt und selbst reagiert hat, verzichte man auf eine öffentliche Rüge, so Grote. Neben der Currywurst gibt es noch ein anderes beanstandetes Motiv, das unter anderem an einer Bushaltestelle in der Oranienstraße zu sehen ist: eine Tüte mit Pommes, die aus menschlichen Fingern bestehen.

In der Zombie-Serie geht es um eine Frau (Drew Barrymore), die plötzlich zur Kannibalin wird. Das Ganze wird mit einem schwarzen Humor erzählt. Doch bei einigen Berlinern scheint sich Netflix damit vertan zu haben. (wid)