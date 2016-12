Seit wenigen Tagen hat die Serviceplan Gruppe Schweiz und ihre über 100 Mitarbeitenden ein neues Zuhause. Nach vier Jahren am alten Standort in Hottingen ist das Haus der Kommunikation mit seinen vier eigenständig geführten Agenturen an den Kirchenweg 8 ins Zürcher Seefeld gezogen, heisst es in einer Mitteilung.