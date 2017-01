Detail: Neue «CGI & Motion»-Abteilung gegründet

Das Team hat sich bereits im November 2016 an der Forchstrasse eingefunden. Zuvor waren Simone Nucci und Tiny Bernhard über fünf Jahre gemeinsam beim Schweizer Fernsehen tätig, heisst es in einer Mitteilung. «Wir möchten mit den Faktoren Qualität, Nähe und Effizienz das Vertrauen von kreativen Entscheidern und Beeinflussern gewinnen und mittelfristig wachsen», wird Petar Dakovic, Geschäftsleiter und Partner von Detail, zitiert.

Simone Nucci studierte in Florenz und Saarbrücken Design und Industriedesign. In Deutschland war Nucci über mehrere Jahre unter anderem für MTV tätig, bevor er nach Australien übersiedelte und in Melbourne und Sydney für diverse Auftraggeber in den Bereichen 3D, Video und Motion-Design engagiert war. In der Schweiz hat er seine Zelte mit langfristigen Absichten aufgeschlagen und in den vergangenen fünf Jahren bei SRF als Senior-Motion-Designer verschiedene Sendeformate und Looks massgeblich mitgeprägt.

Tiny Bernhard kommt aus Bern und ist gelernter Grafikdesigner. Sein profundes Wissen in der Postproduction und im Editing eignete sich Bernhard über mehrere Jahre in verschiedenen Stop-Motion-Agenturen in der Schweiz und in Deutschland an. Bei SRF realisierte er in den vergangenen zehn Jahren als Regisseur und VFX-Compositor zahlreiche anspruchsvolle Kampagnen, Station Idents und Openers für den Sender.

Erste Arbeiten sind in Entstehung, ein eigener Webauftritt in Planung. (pd/cbe)