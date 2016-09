Republica: Neue Kampagne für «Race for Life»

Die Kreativagentur Republica hat sich bereits das vierte Mal für den Benefizanlass zugunsten Krebsbetroffener eingesetzt. Am Sonntag, 11. September 2016, fand das «Race for Life» zum ersten Mal in Bern statt. Bei einem Velomarathon konnten die Teilnehmer pro gefahrenem Kilometer Spendengelder generieren, die in Forschungs- oder Hilfsprojekte fliessen. Dabei gab es die Wahl zwischen zwei Strecken; die harte Route führte über den Berner Hausberg Gurten und die einfache entlang der Aare. Zudem fand ein Solidaritätsfest auf dem Bundesplatz statt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Republica unterstützte die Organisation des Events, realisierte das Kommunikationskonzept und eine prägnante Kampagne, die den Krebs direkt ansprach und ihm den Kampf ansagte. Die verschiedenen Massnahmen wie Plakate, Radiospot und Posts auf Facebook kamen ab Anfang September zum Einsatz. Republica bedankt sich ganz herzlich bei ihren Partnern Form AG (Produktion), Clear Channel Schweiz (Plakataushang) und Promoton (Radiospot), die sich für das «Race for Life» ebenfalls auf unentgeltlicher Basis einsetzten.

Verantwortlich bei Race for Life: Markus Aerni. (pd)