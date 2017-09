Die Nexum Schweiz verzeichnet gleich drei Neuzugänge im Team. Die Digitalagentur baue damit ihre Kompetenzen in den Bereichen User Experience, E-Commerce, Consulting und Projekt-Management aus, heisst es in einer Mitteilung. Neu an Bord sind Thomas Isch als Senior Consultant/Project Manager sowie Pascal Theurillat als User Experience Designer.

Der 40-jährige Thomas Isch bringt eine breite Digitalerfahrung mit und wechselt von der Digitalspezialistin Garaio, für die er langjährig als Teamleader E-Business tätig war, zur Nexum. Der E-Commerce-Experte besitzt einen Studienabschluss der EPFL Lausanne auf dem Gebiet der Mikrotechnik.

Pascal Theurillat verfügt über eine lange Erfahrung im Telekommunikationsbereich und war mehrere Jahre lang als Head Customer Care bei Swissphone, dem Schweizer Anbieter für Alarmierungstechnologie, und zuletzt bei der Schweizerischen Post als User-Experience-Spezialist tätig. Der 29-Jährige wird das UX-Team der nexum verstärken und seine Expertise in den Bereichen Analyse, Persona Modeling, Prototyping und User Testing einbringen.

Ebenfalls neu im Team ist Olalla Gomez, welche das Nexum-Team als Praktikantin im Bereich Projekt-Management unterstützen wird.

Nicht nur das Team der Nexum Schweiz befindet sich auf Wachstumskurs. Auch der Kundenstamm wurde weiter ausgebaut. So konnte die Digitalagentur seit Anfang 2017 zahlreiche Neukunden von sich überzeugen – darunter Swisscom, Tamedia und Amag. (pd/wid)