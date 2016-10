Fastr erhält Zuschlag von den EKZ. Die Zürcher Agentur ist die neue Leadagentur für die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich in den Bereichen Werbung, Direct Marketing und Verkaufsförderung, wie Fastr in einer Mitteilung schreibt. Im Evaluationsverfahren habe man sowohl mit dem Konzept als auch dem Umsetzungsvorschlag überzeugen können. Die Zusammenarbeit startet per sofort. Erste Arbeiten werden in den nächsten Wochen zu sehen sein. (pd)