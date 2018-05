OSW: Neuer Anerkennungspreis fürs Basler Gundeli

Wer setzt sich besonders fürs Gundeli (das Basler Quartier Gundeldingen) ein? Diese Frage gilt es bis zur Preisverleihung am 21. Juni 2018 zu klären. Dann nämlich wird zum ersten Mal von der Quartierkoordination Gundeldingen der Mammut-Pryys in den drei Kategorien Gewerbe, Kultur und Soziales vergeben, schreibt OSW in einer Mitteilung.

Eine Jury nominierte je fünf Angebote in den genannten Kategorien. Die Quartierbevölkerung darf mitwählen und mitbestimmen, wer zu der ehrenvollen Auszeichnung und den damit verbundenen 2000 Franken Preisgeld kommen soll. Das Onlinevoting läuft noch bis zum 7. Juni. Auf der Website sind alle 15 Projekte gelistet.

Verantwortlich beim Mammut-Pryys: Gabriele Frank (Leiterin Geschäftsstelle Quartierkoordination Gundeldingen), Olivier Wyss (Kantons- und Stadtentwicklung, Präsidialdepartement des Kantons Basel-Stadt), Aline Pieth und Ursina Weishaupt (culturelles GmbH im Auftrag der Quartierkoordination Gundeldingen); verantwortlich bei OSW: Michael Oswald (Creative Director), Fiona Riat (Grafik/Webdesign), Sara Steinmann (Text), Nadine Siegfried (Inhaberin/Beratung), Fabienne Schurter (Beratung). Umsetzung Website Open Interactive: Matthias Widmer (Beratung), Tobias Zischler (Backend), Cédric Eberhardt (Frontend). (pd/cbe)