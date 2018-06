Publicis Communications: Neuer Executive Digital Creative Director

Weitere Verstärkung bei Publicis Communications: Nachdem erst vor wenigen Wochen zahlreiche Neuerungen in der Agentur-Gruppe bekanntgegeben wurden (persoenlich.com berichtete), vermeldet sie nun in einer Mitteilung den nächsten Neuzugang: Markus Hammer komplettiert als Executive Digital Creative Director ab sofort die übergeordnete Abteilung «Digital, Social Media & Content», wo er zusammen mit Head of Planning & Strategy Lucas Conte und Managing Director Digital Frank Lang sowie einer direkten Anbindung an den Business-Transformations-Hub Publicis.Sapient die Digitalisierung der Agenturgruppe weiter vorantreiben soll. Eine seiner Hauptaufgaben werde sein, in unterschiedlichen Projekten mit individuell zusammengestellten Teams tragfähige Markenstrategien und Kommunikationsmassnahmen zu entwickeln, die in alle relevanten Kanäle skalierbar sind – insbesondere für Kunden mit zunehmend oder ausschliesslich digitaler Mediastrategie.

Hammer ist ursprünglich gelernter Art Director und arbeitete unter anderem bei Euro RSCG und Scholz & Friends in Zürich, bevor es ihn für fünf Jahre nach Hamburg zog. Dort war er bei Philipp & Keuntje, Kolle Rebbe sowie Yours Truly als Kreativdirektor und Unitleiter für Kunden wie Otto.de, Telekom, Astra, Leica Camera oder TUI Cruises verantwortlich.

Nach seiner Rückkehr in die Schweiz und einer kurzen freiberuflichen Phase heuerte Hammer Ende 2015 bei Notch Interactive an, wo er Kreativdirektor, Unitleiter und Mitglied der Geschäftsleitung war. In seiner Zeit bei Notch Interactive war er mitverantwortlich, dass namhafte Kunden wie BMW Schweiz, Fooby, Paymit, CKW oder Rivella gewonnen werden konnten.

Hammer wurde für viele seiner Arbeiten national und international ausgezeichnet. Er verantwortete mitunter die «Kampagne des Jahres» für die Biermarke Astra, die mehrfach am Best of Swiss Web und mit dreimal Gold am Best of Content Marketing ausgezeichnete Kulinarik-Marke Fooby, oder die erst kürzlich am Best of Swiss Web und beim Effie mit Gold ausgezeichnete Herbstkampagne für die CSS Versicherung.

Thomas Wildberger, CEO von Publicis Communications meint gemäss Mitteilung: «Wir müssen Technologie und Kreativität füreinander nutzen. Mit Markus Hammer kommt einer zu uns, der einerseits Kreativität so gelernt hat wie ich, nämlich in ausgewiesenen Top-Kreativagenturen, der andererseits aber schon vor vielen Jahren den Sprung in eine rein digitale Welt gemacht und geschafft hat und daher beides optimal miteinander verbinden kann». (pd/maw)