Matter Gretener Lesch: Neuer Online-Auftritt für Chris Gretener Catering

Farner Consulting

Farner Consulting kauft YJOO Communications

Durch den Aufkauf wird Farner zur «ersten wirklich integrierten» Agentur in der Schweiz mit 140 Mitarbeitern.

Bewegung im Markt der Kommunikationsagenturen: Farner übernimmt YJOO und wird damit zur «ersten wirklich integrierten» Agentur in der Schweiz mit insgesamt 140 Mitarbeitenden. Mit den Standorten in St. Gallen und Lugano will Farner die Bedeutung von regionaler Nähe unterschreichen.