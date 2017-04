Koch Kommunikation: Neues Magazin für die Thurbo Regionalbahn

Nach einem Agenturwettbewerb im vergangenen Herbst hat die eigenständige Tochtergesellschaft der SBB gemeinsam mit Koch Kommunikation die Weichen für den Relaunch ihres Kundenmagazins gestellt. Nebst dem neuen Layout und der visuellen Konzeption kümmerte sich die Agentur im Vorfeld um die inhaltliche Neuausrichtung, das Naming und begleitete die Redaktion bei der ersten Umsetzung sowie den flankierenden Massnahmen rund um die Lancierung.

Mit einer Auflage von 150’000 Exemplaren pro Ausgabe erscheint «Ausblick» zweimal im Jahr und wird über unterschiedliche Kanäle verteilt, wie die Agentur mitteilt. Inhaltlich werden Freizeitberichte, Reportagen, Hintergrundinformationen und Erlebnisse im Mittelpunkt stehen. In der Extrabeilage in Form eines Pocketguides sind über vierzig Ausflugstipps für die Ostschweiz zusammengefasst.



Der Relaunch der Online-Freitzeitplattform www.thurbo.ch/freizeit bot die Möglichkeit, weiterführende Informationen aus dem Magazin aufzunehmen. Bewegtbilder, Interviews, Kochrezepte und Bildergalerien sorgen für zusätzlichen digitalen Content.



Mit einer gezielten Lancierungskampagne mit Plakaten, Spots für Passenger TV, Poststellen und eBoards sowie Online-Massnahmen wird der Relaunch beworben. Erhältlich ist das Magazin in allen Thurbo-Zügen an den SBB-Verkaufsstellen und bei den Poststellen in der Ostschweiz.



Verantwortlich bei Thurbo: Priska Hofmann (Leiterin Marketing), Stefanie Ginefra (Projektleiterin Digital Marketing), Martin Bennett (Projektleiter Marketing-Kommunikation); verantwortliche Agentur: Koch Kommunikation. (pd/cbe)