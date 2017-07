Procter & Gamble: Nicht «hübsch für ein schwarzes Mädchen»

In der Kampagne «Black is Beautiful» bringt P&G ein Thema zur Sprache, das wahrscheinlich vielen Weissen bislang nicht bewusst gewesen ist: «The Talk», also jenen Moment, in welchem Schwarze Eltern die harte Realität von rassistischen Vorurteilen erklären, mit welchen ihre Kinder unausweichlich konfrontiert sein werden.

Am Schluss des 2-Minuten-Videos sagt die Mutter ihrer Tochter: «Du bist nicht ‹hübsch für ein schwarzes Mädchen›». Du bist schön (...). Vergiss das nie».

Der Spot endet mit: «Let us Talk about ‹the Talk›, so we can end the need to have it.»

Mehrere Videos mit Gesprächen über rassistische Vorurteile sind laut adweek.com auf der P&G’s «The Talk»-Kampagnen-Landingpage zu finden. (eh)