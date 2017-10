Die Brauerei lancierte kurz vor Beginn der Olma exklusiv auf Facebook und YouTube die sechste Webisode ihrer Serie «D’Jufler». Der Star: ein Säuli – aber nicht irgendeines. Sondern ein wahrer Champion, wie geboren fürs Olma-Säulirennen, wie es in einer Mitteliung heisst. Das sagen sich auch die drei Jungs in der Schüga-Jufli-WG. Und wollen am Säulirennen ihre WG-Kasse aufstocken.

«Ziel der Kampagne ist es, zu zeigen, dass ein Traditionsbier die Millennials von heute begeistern kann», erklärt Roger Tanner, Leiter Marketing bei Schützengarten gemäss einer Mitteilung. Die Jufli-WG tut das offenbar. Die Webisoden wurden bisher über 350'000 Mal angeschaut.

Parallel dazu wuchs die Schützengarten-Community seit dem Serienstart Ende Mai. Die Fans teilen, liken und kommentieren die Aktionen der Jufli-Jungs fleissig und haben «nöd jufle» zum geflügelten Wort gemacht, das in der Community lebhaft verwendet werde.

Die sechste Webisode – «Nöd jufle, dann wird die Olma ein sauuumässiger Erfolg» ist auf Video-Facebook zu finden.

Verantwortlich bei Schützengarten: Roger Tanner (Leiter Marketing & Services); verantwortlich bei MRB: Michael Rottmann, Janine Aebischer, Dominic Wirz, Hanning Beland, Vasco Bickel, Fabienne Civelli (Kreation), Christoph Bürge (Strategie), Silvan Metzger, Ileanna Davanzo, Katharina Pivonka, (Beratung) (pd/maw)