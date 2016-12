Evoq: Nun kommen die Spender zu Wort

Wer sind eigentlich die Menschen, die für Obdachlose spenden? Die mit ihrer Spende ein «Dihei» ermöglichen? In der diesjährigen Winterkampagne der Sozialwerke Pfarrer Sieber kommen die Spender zu Wort. Sie erklären ihre ganz individuelle Motivation, sich für Menschen am Rande der Gesellschaft zu engagieren und fordern damit zum Mitmachen auf. Alle Testimonials sind echte Spender, die sich für die Kampagne zur Verfügung gestellt haben. Als Sponsoren konnten Knorr und Betty Bossi gewonnen werden, heisst es in einer Mitteilung der Agentur.

Die Kampagne «Ich schaff es Dihei» wird gegenwärtig mit Mailings, Anzeigen und TV-Spots ausgerollt. Daneben laufen diverse Social-Media-Aktivitäten. Auf dem Portal der Sozialwerke Pfarrer Sieber kann einfach und unkompliziert gespendet werden.

Evoq durfte die Pfarrer-Sieber-Kampagne bereits zum zweiten Mal realisieren.

Verantwortlich bei Sozialwerke Pfarrer Sieber: Hansueli Gujer; bei evoq communications AG: Adrian Schaffner, Susanne Pfäffli (Beratung und Text), Marta Frieden (Art Direction), Daniel Villiger (Filmproduktion). (pd/cbe)