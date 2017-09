Republica: Nun packen auch Dabu Fantastic und Co. mit an

Im Juni hatte die Kommunikationsagentur Republica im Auftrag des Bundesamts für Kommunikation (Bakom) erstmals die bevorstehende Ablösung des UKW-Radios durch den neuen Sendestandard DAB+ beworben (persoenlich.com berichtete). Nun folgt die zweite Kampagnenwelle: In der ganzen Schweiz werben ab Montag insgesamt zehn Künstler für die verschiedenen Vorteile des Umzugs auf DAB+, wie es in einer Mitteilung heisst. Neben den vier bisherigen Acts Stress, Francine Jordi, Gotthard und Pegasus würden nun auch Stefanie Heinzmann, Seven, Lo & Leduc, Hecht, Dabu Fantastic und Carrousel Zügelkisten tragen. «Radio ist für uns Schweizer Musiker lebenswichtig», lässt sich David Bucher von Dabu Fantastic in der Mitteilung zitieren. «Deshalb helfen wir gerne, das Radio auf DAB+ zu zügeln, wo mehr Empfang und eine grosse Sendervielfalt in bester digitaler Qualität ermöglicht werden», so Bucher weiter.

Die Schweizer Acts vermitteln in der zweiten Welle der viersprachigen Kampagne nach wie vor die Hauptbotschaft «Radio zieht um» und weisen neu gemäss Mitteilung konkret auf die einzelnen Vorteile hin: mehr Sender, besserer Klang, mehr Empfang und grössere Sendegebiete.





In Aktion treten würden die Künstler auf zahlreichen Plakatsujets, in Radio- und TV-Spots, auf den Online- und Social-Media-Kanälen sowie in Radio- Interviews. (pd/tim)