GGK Zürich

«NZZ am Sonntag» kippt «Strittis Schlagzeile»

Die Rubrik des Werbers Hermann Strittmatter ist Geschichte. persoenlich.com zeigt das Abschiedssujet.

Das war die letzte «Strittis Schlagzeile», erschienen am 13. Mai in der «NZZ am Sonntag». (Bild: persoenlich.com)