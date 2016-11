Jung von Matt/Limmat: Offiziersanwärter marschieren ins Glück

Was wünscht man sich eigentlich am meisten, während man 60 Kilometer marschieren muss? Im rund dreiminütigen Film werden 17 Offiziersanwärter auf dem kräftezehrenden 60-Kilometer-Marsch begleitet, um diese Frage zu beantworten, schreibt die Agentur Jung von Matt in einer Mitteilung.

Die ersten Kilometer und der Schlafentzug mehrerer Tage drücken an diesem Oktobermorgen aufs Gemüt. Als die Armeeangehörigen im Morgengrauen das Lichtspiel einer Chilbi-Attraktion erspähen, nimmt der Marsch eine bewegende Wendung. Es sollte, nicht nur aufgrund der Anstrengungen, ein unvergesslicher Marsch für die Anwärter werden – denn die Wünsche nach Erholung, Überraschung und sogar nach dem Essen von Mama wurden erfüllt.







Reporterteam fängt grosse Emotionen ein

Die Überraschten wurden unter falschem Vorwand von einem Kamerateam begleitet. Dieses setzte nicht wie angekündigt eine Reportage um, sondern fing hautnah die drei Überraschungen inklusive aller Emotionen ein. Das rund 25-köpfige Team habe es dank wachem Geist und sechs Kameras geschafft, alle Überraschungsmomente filmisch festzuhalten.

Der Film mache ab Dienstag auf die «Blick»-Wunschkampagne aufmerksam. Kurzversionen sind zudem im Kino, TV und in Onlinewerbeformaten zu sehen. Seit Sommer 2015 können die Leserinnen und Leser von «Blick» und «SonntagsBlick» ihre Wünsche formulieren. Mit etwas Glück werden diese vom hilfsbereiten Wunschteam der Blick-Gruppe erfüllt.