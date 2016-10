Admire: Omni-Channel-Kampagne für Quartier-Central

Swiss Poster Award 2016

Anmelde-Countdown läuft bis Ende November

Die Preisverleihung findet anlässlich der APG|SGA Poster Night am 9. März 2017 in Zürich-Stettbach statt.

Die Preisverleihung findet anlässlich der APG|SGA Poster Night am 9. März 2017 statt – zum ersten Mal in der neuen Samsung Hall in Zürich-Stettbach.