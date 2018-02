Digitec Galaxus: Onlineshops sind jetzt auch Secondhand-Läden

Galaxus ist jetzt auch ein Gebrauchtwarenhändler: In der aktuellen Kampagne bewirbt das Unternehmen in der Deutschschweiz bis am 11. März das neue Secondhand-Feature. Seit Ende Oktober 2017 können die Kunden ihre bei digitec.ch oder galaxus.ch gekauften Produkte am selben Ort weiterverkaufen, wie der Onlinehändler in einer Mitteilung schreibt. Die Skateboards, Taschenlampen, Mixer oder Smartphones erscheinen dann mit dem Vermerk «Gebraucht» in den Onlineshops.

Insgesamt umfasst die Kampagne neun Sujets; vom treuen aber dann doch zu schwachen Akkuschrauber bis zur Kupferpfanne, die in der Küche viel zu selten zum Einsatz kam. Der Werbeslogan lautet jeweils: «Gekauft bei galaxus.ch – verkauft bei galaxus.ch/secondhand.»





Die Kampagne wird auf folgenden Werbemitteln gezeigt: Hängekartons im ÖV, Online-Banner, Print-Inserate, Plakate und E-Boards, Social Media und den Galaxus-Webseiten. Die Online-Banner warten mit einer Besonderheit auf: Die Grenze zwischen «gebraucht» und «neu» lassen sich mit der Maus verschieben.

Das Wiederverkaufs-Feature sei bereits jetzt ein grosser Erfolg, heisst es in der Mitteilung: Seit Start im Herbst 2017 haben Kunden mehrere Tausend gebrauchte Produkte auf Digitec oder Galaxus weiterverkauft. Mit der neuen Kampagne will das Unternehmen nun die breite Bevölkerung auf den Service aufmerksam machen.

Der grosse Vorteil des Secondhand-Features: Der Verkäufer muss sein Produkt nicht kategorisieren, er wählt den Artikel einfach aus seiner Liste im Kundenkonto unter der Rubrik «Produkte verkaufen». Danach fehlen nur noch Angaben zum Zustand des Artikels und dem gewünschten Verkaufspreis. Optional können Verkäufer zusätzliche Fotos ihrer Angebote hochladen. Die Artikel erscheinen anschliessend mit dem Vermerk «Gebraucht» im Onlineshop.

Attraktiv ist der Verkauf via digitec oder Galaxus nach Einschätzung des Anbieters auch wegen der Reichweite: Die beiden Onlineshops wurden 2017 über 80 Millionen Mal besucht. Und mehr als eine Million Einwohner der Schweiz kaufen mindestens einmal pro Jahr beim Onlinehändler ein. Sie alle sind potenzielle Nutzer der neuen Dienstleistung.

Verantwortlich bei Digitec Galaxus: Martin Walthert (CMO), Flurin Spring (Creative Director), Silvia Meierhofer (Art Direction, Umsetzung), Pascale Anderegg (Online Media Design), Severin Keller (Digital Marketing), Gesine Gerlach (Mediaplanung), Sina Harms (Brand Management), Julia Dürr (Projektleitung). (pd/maw)