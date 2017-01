Nordwand: Outdoor-Adventure statt langweiliger Holzofen

Aufgabe war es, für Säntis Energie AG den Geschäftsbereich «Wärmelösungen» zu bewerben. Nordwand ist bekannt für andere Betrachtungsweisen, so wollte die Agentur nicht einfach einen langweiligen Holzofen drinnen im warmen Wohnzimmer zeigen, wie es in einer Mitteilung heisst. Bewusst sollte die Region im Vordergrund stehen, um so auch die Verbundenheit der Menschen rund um den Säntis zu zeigen.

In mehreren Meetings wurden die Ansätze der Kreativen mit dem Kunden besprochen und die Botschaft treffend verpackt. Als Kernelemente werden auf den Sujets authentische Outdoor-Wärmequellen in Verbindung mit Menschen gezeigt, umgeben von bergiger Alpstein-Landschaft.

In einem ersten Shooting sind drei Sujets entstanden, die nun crossmedial verwendet werden und regen Anklang finden. Unter anderem sind dies F12-Plakate bei Bergstationen, Messewände, Zeitungsinserate, Heckwerbung bei ÖV und digitale Werbung in Bussen.

Verantwortlich bei Säntis Energie AG: Fabian Ruoss (Leiter Marketing), Mirjam Vetterli (Marketing- Koordinatorin), Marc Zysset (Geschäftsführer), bei Nordwand AG: Silvan Widmer (Inhaber & Creative Director), Fotografie: Holger Jacob, Luzern, Bildretusche: Killian Neddermeyer, Hamburg. (pd/cbe)