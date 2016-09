Lukas Lindemann Rosinski: Paare und ihre Sextoy-Erlebnisse

Amorelie ist 2013 mit der Mission angetreten, Sextoys aus der Schmuddelecke zu holen. Der Sexspielzeug-Hersteller und die deutsche Agentur Lukas Lindemann Rosinski haben echte Paare gebeten, Lovetoys auszuprobieren – und sie direkt danach interviewt. Die Kampagne «& Amorelie» mit dem Motto «Und was fühlst Du?» zeige so auf, dass Lovetoys eine echte Bereicherung für das Liebesleben sein können, heisst es in der Mitteilung von Amorelie.

Die vier verschiedenen Testimonials spiegeln die unterschiedlichsten Lebens- und Liebesentwürfe wider: vom jungen, frisch verliebten Pärchen bis hin zum erfahrenen Elternpaar.

Für die Kreation verantwortlich ist die Hamburger Werbeagentur Lukas Lindemann Rosinski, die sich zuvor in einem mehrstufigen Pitch gegen ihre Mitbewerber durchgesetzt hatte.

Die Kampagne startete am 15. September 2016 mit zwei 20-sekündigen TV-Spots. Auf der Website finden die Zuschauer dann mehrere ein- bis zweiminütigen Videos von den Paaren, die einen echten Einblick in ihre Erlebnisse geben.

Die Spotproduktion übernahm One, Two, Steve Productions aus Berlin. Diese laufen hauptsächlich auf den Sendern der ProSiebenSat1-Gruppe und werden somit auf ProSieben, Sat.1, Kabel eins, sixx und ProSieben Maxx zu sehen sein. Die Hauptausstrahlungszeit liegt zwischen 12 und 24 Uhr. (pd)