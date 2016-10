The House: Paare und ihre Widersprüche

The House hat sich im Pitch um Ceylor durchgesetzt und lanciert nun die erste Aktivierungskampagne mit digitalem Schwerpunkt. Danebst startet die Agentur eine Umfrage zum Thema Sexualität. Seit fast hundert Jahren ist Ceylor die Schweizer Vertrauensmarke Nummer eins für ein unbeschwertes Liebesleben, schreibt The House in einer Mitteilung. Diesen Leadership-Anspruch transportiere auch die neue Kampagne.

Im Zentrum steht ein Film, der aufzeigt, wie Kondome, Gleitgel oder Intimpflegeprodukte der Marke den Bedürfnissen gerecht werden. Der Film setzt bewusst auf ein Storytelling mit authentischer, witziger Inszenierung von echten Paaren und deren Widersprüchen, schreibt The House. Er werde in der Kurz- und Langversion und Adaptionen über die digitalen Medien, Social-Networks und internen Kanälen distribuiert.

Mit einer Umfrage zur «Wahrheit über unser Sexleben» wird eine Microsite lanciert, die wiederum Contents für die kontinuierliche Brandpromotion in den Social-Medias und Leads durch die Verlosung generiert.

Verantwortlich bei Lamprecht AG: Nico Issenmann (CEO), Martina Langes (Marketing Manager ceylor); bei The House: Grischa Rubinick (ECD), Patrick Meyer (CD Copy), Manuel Steiner (Art Director), Carolin Widemann (Art Director), Oskar Levinson (Screendesigner), Guy Collé (Director IT & Development), Patrick Grob (Senior Frontend Developer), Sven Stirnemann (Development), Paola Gächter (Senior Beratung), Stephan Suter (Media Director), Luzian Storrer (Media Beratung), Andreas Jorgella (Gesamtverantwortung); bei CZAR Film GmbH Berlin: Caspar-Jan Hogerzell (Regie), Daniel Flaschar (Fotografie). (pd)