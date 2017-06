Serviceplan Suisse: Pam Hügli juriert Euro Effies

Effektivität in der Werbung ist im europäischen Raum ein bedeutendes Thema, wie es in einer Mitteilung heisst. Stichworte seien Länderunterschiede, gesellschaftliche und wirtschaftliche Effekte sowie Beschränkungen. Das verleihe den Euro Effie Awards besonderen Wert. Dass sich die Schweiz bei diesem Wettbewerb zu Europa zählen dürfe, bereite Serviceplan-Geschäftsführerin Pam Hügli dieses Jahr ein besonderes Vergnügen. Als Jurorin an den Euro Effies in Brüssel freue sie sich darauf, die Schweiz am Donnerstag im internationalen Vergleich zu vertreten. (pd/tim)