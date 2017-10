Edi.17

Die Shortlist-Plätze stehen fest

Über 300 Filme hat die Jury des Auftrags- und Werbefilmpreises dieses Jahr bewertet. Das sind die Finalisten.

Über 300 Filme haben die Juryteams des Schweizer Auftrags- und Werbefilmpreises in diesem Jahr bewertet – so viele wie noch nie. In die engeren Ränge schaffen es Agenturen wie Ruf Lanz, Wirz oder Contexta.