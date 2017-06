Am vergangenen Donnerstag wurden an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) im Rahmen der Plakatklassiker-Austellung die neuen Passugger-Plakate vorgestellt. Diese waren von der Agentur Walker entwickelt worden. Pius Walker, Gründer und Creative Director von Walker, zeigte sich in einer an persoenlich.com versendeten E-Mail erfreut darüber, «dass die drei Plakate in die permanente Plakatsammlung des Museums für Gestaltung aufgenommen wurden». Zweieinhalb Jahre habe er für deren Realisation gebraucht, sagte Walker an der Vernissage am Donnerstagabend.



Verantwortlich bei Passugger: Urs Schmid (CEO Passugger), Patrik Hemmi (CMO Passugger); walker: Cornelia Nünlist (Beratung), Roland Scotoni (Art Buying), Catherine Elf (Project Management), Stefanie Huber (Grafik), Sarah Hauenstein (Grafik), Delia Guerriero (Illustration), Willi Oberhänsli (Grafik), Pius Walker (Grafik), Jenny Grundberg (Grafik), Markus Roost (Illustration), Nayara Pally (Grafik); bei ZHdK: Bettina Richter (Kuratorin Museum für Gestaltung), Christian Brändle (Direktor Museum für Gestaltung). (pd/tim/eh)