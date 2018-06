Spinas Civil Voices: Patienten zum Betteln geschickt

Irrwitzige Medikamentenpreise gefährden die Gesundheit. Die Preise, etwa für Krebsmedikamente haben jenseitige Höhen erreicht. Selbst Gesundheitssysteme von reichen Ländern wie der Schweiz stossen an ihre Grenzen. Geschieht nichts, erhalten auch bei uns bald nur noch jene die am besten geeignete Behandlung, die diese selbst bezahlen können. «Dass der Bundesrat die Interessen der Pharmaindustrie höher gewichtet als die Gesundheit der Menschen ist ein Skandal», schreibt die Agentur Spinas Civil Voices in einer Mitteilung. Eine Sammelbeschwerde gehe jetzt gegen die «exzessiven Medikamentenpreise» vor.

Um möglichst viele Unterstützer für die Sammelbeschwerde zu aktivieren, hat Spinas Civil Voices im Auftrag von Public Eye eine 360-Grad-Kampagne entwickelt. Auftakt bildete am 22. Mai eine Medienkonferenz, die live gestreamt wurde. Adwords und Social Media Content übernehmen die digitale Mobilisierung. Auf der Landingpage beziehen Experten in Video-Interviews Stellung. Schweizweite Guerilla-Aktionen sorgen für Video-Content und PR: eine bettelnde Patientin konfrontiert Passanten in Zürich mit der Tatsache, dass 100'000 Franken teure Krebs-Therapien selbst bezahlt werden müssen. In Bern führt sie ihren Dialog während der Sommer-Session mit Parlamentariern. Flyer, Zeitungs-Beilagen und Strassen-Aktionen komplettieren die Massnahmen.

Das Resultat der ersten Woche: Die Online Aktionen sammelten innerhalb von 48 Stunden über 6000 Unterschriften. Die nationale und internationale Tagespresse griff das Thema auf. Die bettelnde Patientin schaffte es sogar in die Schweizer TV Nachrichten, schreibt die Agentur.

Wer sich der Sammelbeschwerde anschliessen will, kann noch bis zum 31. August auf bezahlbaremedis.ch seine Unterschrift abgeben.

Verantwortlich bei Public Eye: Christa Luginbühl (Geschäftsleitungsmitglied und Co-Projektleitung), Oliver Classen (Mediensprecher und Co-Projektleitung), Roman Bolliger (Marketing), Floriane Fischer (Online-Koordination); verantwortlich bei Spinas Civil Voices: Lorenz Spinas (Creative Direction), Felix Freese (Text/Konzept), Barbara Strahm, Miriam Fischer (Art Direction/Konzept), Tullio Tomasini (Beratung), Roland Thomann, Veera Juvonen (Digital Strategie). (pd/cbe)