Jung von Matt/Limmat: Paul Klee wirbt für Microsoft

Mit dem Surface Studio lancierte Microsoft im Juni 2017 den ersten eigenen All-in-One Desktop-Computer in der Schweiz. Durchschnittsbürger werden dank Surface Studio zu Künstlern. Für Microsoft Schweiz sei deshalb von Anfang an festgestanden, das neuartige Gerät im Bereich des kreativen Schaffens zu positionieren – und zwar bei einem möglichst breiten Publikum. «Denn Kunst bewegt», schreibt Jung von Matt/Limmat in einer Mitteilung.



Zu diesem Zweck entwickelte die Agentur eine Kampagne, die «ganz auf das Thema Enabling von künstlerischem Schaffen» ausgerichtet war: Drei Privatpersonen, die zufällig einen berühmten Namen haben, erhielten je ein Surface Studio und wurden von einem professionellen Illustrator eingeschult. Danach waren sie während rund dreier Monate auf sich selber gestellt. Ihr Auftrag: ein Kunstwerk erschaffen.

Die Resultate von Paul Klee, Reto Giacometti und Jean-Pierre Tinguely wurden anschliessend an der Grafik17 ausgestellt – sollen beweisen: Auch Personen, die eigentlich nichts mit Kunst am Hut haben, bringen dank Surface Studio innert kurzer Zeit beeindruckende Kunstwerke zu Stande. «Ganz nach dem Motto: In jedem von uns steckt ein Künstler», heisst es weiter.

Die Aktion sei in Form eines Case-Videos auf Youtube festgehalten. Es erreichte über 1 Million Zuschauer.

Daneben setzte Jung von Matt/Limmat weitere Ideen um: So wurde die Creative Community in der Schweiz mittels eines Videos aktiviert, das im Rahmen von Live-Demos an der ADC Creative Week und an der Fantasy Basel entstand. Und mit einer Aktion in Zusammenarbeit mit den Kunstschaffenden Ata Bozaci, Linus von Moos und Daniel Zeltner trat Microsoft in einzelnen Schweizer Städten eine öffentliche Diskussion zum Thema Gebäudeverschönerung los.

