Eine Briefmarke per SMS kaufen

Mit der aktuellen Kampagne will die Post verschiedene digitale Services bekannter machen. In den Spots sprechen ein älterer Herr, eine Künstlerin und ein Handwerker das Publikum direkt an.