Am Montag ist die nationale Kampagne «Schneller weg» im Auftrag der Kantonalbanken gestartet. Die TV-Spots, welche schweizweit ausgestrahlt werden, sensibilisieren Jugendliche für einen verantwortungsbewussten Umgang mit Geld und verweisen auf Finance Mission, eine gemeinsame Initiative der Kantonalbanken und Lehrerverbände zur Förderung der Finanzkompetenz an Schweizer Schulen.

Die 24 Kantonalbanken engagieren sich gemeinsam für die Förderung der Finanzkompetenz von Jugendlichen in der Schweiz. In Kooperation mit den Lehrerverbänden der Deutschschweiz (LCH) und der Romandie (SER) haben sie den Verein FinanceMission gegründet. Dieser stellt mit dem digitalen Lernspiel «FinanceMission Heroes» ein Lehrangebot für Schweizer Sekundarschulen zur Verfügung.

Seit der Lancierung 2016 wurde das Lehrmittel in diversen Kantonen in Zusammenarbeit mit den Bildungsdirektionen implementiert und über 800 Lehrpersonen für dessen Anwendung geschult. Mit der nationalen TV-Kampagne «Schneller weg» möchten die Kantonalbanken die Bekanntheit des Lehrmittels erhöhen und Jugendliche für einen bewussten Umgang mit Geld sensibilisieren, wie es in der Mitteilung heisst.

Die Kampagne wird in allen nationalen TV-Kanälen, ausgewählten Privatsendern und Onlineportalen ausgestrahlt. Beim Spot handelt es sich um eine Neuauflage der im August 2016 erstmals lancierten, gleichnamigen Werbekampagne. Der Spot zeigt einen Jugendlichen, welcher per Fingerzeig verschiedene Alltagsgüter erwirbt - einfach, schnell und ohne Blick auf sein Budget. Doch irgendwann kann er sich ein gewünschtes Objekt nicht mehr leisten. Der Spot thematisiert damit die Leichtigkeit, mit welcher Ausgaben heute getätigt werden können. Für die Kampagne verantwortlich ist die Agentur Leo Burnett Schweiz.

Verantwortlich bei Leo Burnett Schweiz: Rolf Zimmermann (Projektleitung); verantwortlich beim Verband Schweizerischer Kantonalbanken: Karin Schwerzmann (Projektleitung). (pd/wid)