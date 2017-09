Perfektion liegt im Wesen von KWC, wie es in einer Mitteilung heisst. Mit über 140 Jahren Erfahrung, Highend-Engineering und Schweizer Designkompetenz strebe KWC –laut Angaben der Agentur Freundliche Grüsse – in allen Bereichen der Küchenarmaturen-Herstellung nach «absoluter Vollkommenheit».

Nachdem KWC die Armaturen perfektioniert habe, stelle das Unternehmen nun auch perfekte Spülen her. Dieses Novum steht im Zentrum der neuen Kampagne, die Freundliche Grüsse entwickelt hat. Unter dem Motto «Perfect Together» wurden Headlines entwickelt, welche zwei Objekte oder Personen zusammenbringen, die ein ideales Paar bilden. Genauso wie die Armaturen und Spülen von KWC, die sich perfekt ergänzen, wie es weiter heisst.

Die Kampagne besteht aus Anzeigen, einem Produktfilm, einer Kampagnen-Microsite und einer Broschüre, welche die Armaturen und Spülen mit einer hochwertigen Bildwelt bewerben.

Auf der Microsite können die einzigartigen Vorteile der Armaturen und Spülen mittels Touchpoints auf spielerische Art entdeckt werden. Die Kampagne honoriere die traditionsreiche Vergangenheit von KWC und stelle das Unternehmen gleichzeitig als innovativ, tonangebend und exquisit dar.

Am 31. August 2017 wurden die Produkte und die Kampagne im Rahmen des Events «Think Next By Franke» einem internationalen Fachpublikum vorgestellt.

Verantwortlich bei KWC: Adrian Hunn (Head of Marketing & International Sales), Massimiliano Indrio (Manager Strategic Projects), Massimo Vismara (Head of Global Marketing Strategy Franke Group); bei Freundliche Grüsse: Pascal Deville, Samuel Textor (Creative Direction); Alain Aebersold, Nadine Mojado (Art Direction); David Elmiger, Daniel Pieracci (Text/Konzept), Erwan Eydt (Programming); Patrik Biner (Beratung); Ikon Productions, Gianni Antoniali (Foto-Produktion). (pd/tim)