ZB Werbung/Competentia: Pfoten und Tatzen in die Höhe

Um Tieren in der Politik gemeinsam eine Stimme zu geben, haben sich vier Tierschutzorganisationen vor zwei Jahren in der Alliance Animale Suisse zusammengeschlossen. Die Werbeagenturen ZB Werbung und Competentia haben nun eine Fundraising-Kampagne lanciert, welche diese Grundidee aufnimmt, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung heisst.

Seit 2014 setzt sich die Alliance Animale Suisse in der schweizerischen Politik für die Anliegen der Tiere ein. Zu den Trägerorganisationen der von Katharina Büttiker initiierten Allianz gehören neben Animal Trust, der Stiftung Tier im Recht sowie «Vier Pfoten – Schweizerische Stiftung für Tierschutz» auch der Verein Wildtierschutz Schweiz. Die Alliance Animale Suisse engagiert sich aktiv in Bundesbern.







Ziel sei es, verschiedenen Tierschutzanliegen in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen zum Durchbruch zu verhelfen, so die Trägerorganisationen. Die notwendigen Mittel hierzu sollen jetzt mit einer Fundraising-Kampagne gesammelt werden. Unter dem Slogan «Gib den Tieren Deine Stimme – Wir geben sie auf politischer Ebene weiter!» wirbt die Alliance Animale Suisse mit vorerst drei verschiedenen Tiersujets für den Tierschutz.

Idee und Umsetzung der Kampagne, die schwergewichtig auf Social Media setzt, stammen von der Berner Werbeagentur ZB Werbung um Denis Jeitziner. Sie arbeitet bei der Umsetzung eng mit Competentia – Dr. Michael Gehrken zusammen, der die Geschäftsstelle der Allianz betreut. «Tiere, die ihre politischen Rechte selbst ausüben – das ist die Grundidee der Kampagne gewesen», wird Jeitziner in der Mitteilung zitiert. (pd/clm)