Als Genossenschaft bringt Pax Vorsorge auf den Punkt. In einem Pitch konnte sich Scholz & Friends Zürich durchsetzen – mit einer Kampagne, welche die Vorteile von Pax auf den Punkt bringt, heisst es in einer Mitteilung. Erste Arbeiten werden in den kommenden Monaten zu sehen sein. (pd/clm)