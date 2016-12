Radio 1: Plakatkrieg in Zürich um Israel?

«Wir danken Israel – Von der WHO als bestes Feldlazarett ausgezeichnet!», prangt in grossen Buchstaben auf den beiden Plakaten am Bahnhof Stadelhofen und dem Exemplar am Bahnhof Enge. Dazu der Verweis auf die Internetseite des christlichen Hilfswerks Rea Israel, wie Radio 1 weiss.

Der Zürcher Sender hat bei Rea Israel nachgefragt und erfahren, dass eine Gruppe von Privatpersonen die Aktion finanziert und Rea Israel nur seinen Namen zur Verfügung gestellt hat. Hinter der Aktion steht eine Gruppe von Privatpersonen um Benjamin Malgo. Von Radio 1 darauf angesprochen sagt Malgo: «Als Plakatkrieg sehen wir das nicht. Wir wollen das zeigen, was Israel macht. Und nicht irgendwelche Verunglimpfungen kontern.»

Trotzdem gebe Malgo zu, dass die Israelkritische Plakatkampagne eine Rolle gespielt habe in seinen Überlegungen für eigene Plakate. Die Aktion sei aber zeitlich beschränkt. Vor Weihnachten seien die Plakate aufgehängt worden für insgesamt zehn Tage, heisst es in der Mitteilung weiter. (pd/clm)