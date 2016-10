TBS & Partner: Plugged-In fürs Zermatt Unplugged Kaufleuten

Unplugged Music sei die reinste Form der Musik und die nackte Wahrheit des Künstlers, sagen die «Dudettes», die holländische Indie-Band aus Groningen. Genau gleich «unplugged» ist auch der Werbeauftritt von TBS & Partner für das im Herbst 2016 zum zweiten Mal zelebrierte «Zermatt Unplugged Kaufleuten»: Die nackte Wahrheit über das Boutique-Festival wird kommuniziert mit einem neuen Gesamtauftritt von TBS & Partner, schreibt die Agentur in einer Mitteilung.

In Stein gemeisselt: «stoned» in den konzeptionellen und visuellen Grundlagen, dem Fotoshoot, in sämtlichen inhouse umgesetzten Werbemitteln, Programmheften, Fahrzeugbeschriftungen und in der Signage inszeniert TBS & Partner die Zermatter (Urge-)Steine – und referenziert so die alpine Herkunft des angesagten Boutique-Festivals. Bei digitalen und filmischen Umsetzungen wurde TBS & Partner von den drei Hotshots von KiloKilo unterstützt.

Verantwortlich bei Zermatt Unplugged: Rolf Furrer (Geschäftsführer), Katja Hackl (Leitung Marketing); verantwortliche Agentur: TBS & Partner mit Unterstützung durch KiloKilo. (pd)