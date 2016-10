Jung von Matt/impact: Post setzt erstmals YouTube Bumper Ads ein

Es ist wohl eine Schweizer Premiere. Jung von Matt/impact und die Post setzen erstmals YouTube Bumper Ads für eine Kampagne ein. Die Privatkundenkampagne der Post geht in diesem Jahr in die dritte Runde, wie die Agentur JvM in einer Mitteilung schreibt. Dabei seien über 100 unterschiedliche Werbemittel produziert worden, um massgeschneidert auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen.

In der Onlinekampagne werde jedes Ad inhaltlich passend mit einem Targeting versehen. So gibt es beispielsweise einen Gaming Spot der vor Game Play Tutorials eingeblendet wird und so den Gaming-interessierten User anspricht. «Wir müssen besonders auf mobilen Geräten die passende Form der Kundenansprache finden. Dafür muss Werbebotschaft und Format perfekt auf die Nutzungssituation des Users abgestimmt sein», wird Roger Renfer, Leiter Marketing-Kommunikation der Post, in der Mitteilung zitiert. Dies könnten sie durch die Adaption der Botschaft auf kontextuelles Targeting und einem Format wie den Bumper Ads erreichen.

Für diese Kampagnenlogik böten sich die von Google auf YouTube neu angebotenen Bumper Ads an, welche mit sechs Sekunden besonders auf das mobile Nutzungsverhalten der User abgestimmt sind. Die Post und Jung von Matt/impact setzen nun «zum ersten Mal in der Schweiz» auf diese Form eines Snackable Ads. Buchungslogik und Inhalt wurden für das neue Werbeformat konzipiert.

Laut Mitteilung spiegeln den Erfolg auch die Branding Metriken wider, welche mittels Online-Umfragen in Echtzeit ausgewertet werden. Werbeerinnerung und Markensympathie würden überproportional steigen, verglichen mit Kampagnen-Benchmarks für diese Werte.

Verantwortlich bei der Post: Roger Renfer (Leiter Marketing-Kommunikation), Raphaela Brühlmeier (Fachspezialistin Marketingkommunikation), Cornelia Büchler (Digital Advertising); bei Jung von Matt/impact: Dominik Habermacher (Managing Partner). (pd/clm)