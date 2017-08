Anzeigen im Internet: Procter & Gamble kürzt Budget für digitale Werbung

Der amerikanische Konsumgüterhersteller Procter & Gamble, kürzt das Budget für Internet-Anzeigen, wie die «Schweiz am Wochenende» am Samstag berichtet. Obwohl sein Konzern im vergangenen Geschäftsquartal weniger Geld in die digitale Werbung gesteckt habe, sei der Absatz von P&G-Produkten nicht eingebrochen, sagte Finanzchef Jon Moeller laut der Zeitung im Rahmen eines Investorengesprächs. Die gekürzten Ausgaben, gerüchteweise handelt es sich um bis zu 140 Millionen Dollar, seien also weitgehend wirkungslos gewesen.

Procter & Gamble besitzt weltweit eines der grössten Werbebudgets. Laut der Firma Kantar Media gab das Unternehmen im vergangenen Jahr gegen 2,4 Milliarden Dollar für Werbung im amerikanischen Markt aus.

Laut dem Marketing-Professors Peter Fader, der an der renommierten Wharton School of the University of Pennsylvania forscht, hat die Ankündigung von P&G deshalb eine gewisse Signalwirkung. «Procter & Gamble kann nicht ignoriert werden», sagt er gegenüber der «Schweiz am Wochenende». Diese Entscheidung habe Folgen auf das Geschäft mit digitaler Werbung.

P&G stehe vor einem Problem, das sich selbst mit topmodernen virtuellen Werbebotschaften nicht lösen lasse, so Fader: «Das Unternehmen weiss schlicht und einfach nicht, welche Internet-Inserate wirklich auf Beachtung stossen», sagt der Experte gegenüber der Zeitung. Deshalb habe sich Procter & Gamble nun dazu entschieden, in einem nächsten Schritt mehr Gewicht auf die Grundlagenforschung zu legen, um herauszufinden, über welche Kanäle und Plattformen das Zielpublikum besser erreicht werden kann. Diese Zurückhaltung sei sehr klug. (wid)