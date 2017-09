Palmölplantagen im tropischen Gürtel zerstören laut Mitteilung nicht nur Regenwälder, sondern bedeuten auch Landraub an der lokalen Bevölkerung: Familien werden vertrieben und Lebensgrundlagen wie landwirtschaftliche Anbauflächen vernichtet. Auf diese Problematik – unter anderem bedingt durch unseren Konsum von Nahrungsmitteln und Kosmetika mit Palmöl – mache die am Wochenende lancierte Onlinekampagne von Fastenopfer und Brot für alle aufmerksam.

Herzstück der Kampagne ist ein fiktiver Newsbeitrag mit dem ehemaligen Tagesschau-Moderator Charles Clerc und einem überraschenden Auftritt von Viktor Giacobbo, wie es weiter heisst. Das Onlinevideo übertrage die Landraub-Thematik in Form von geplanten Palmöl-Plantagen mitten in die Schweizer Grossstädte Bern, Zürich, Basel und Lausanne. Lanciert und verbreitet wird der Beitrag über den gemeinsamen Facebook-Kanal Sehen und Handeln. Ziel der Kampagne ist ein Aufruf an die Schweizer Grossverteiler nach mehr Produkten ohne Palmöl in den Regalen – über 8000 Personen haben bereits unterschrieben.

Konzipiert und umgesetzt wird die zweisprachige Kampagne von Feinheit.

