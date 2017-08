Jung von Matt/Limmat: Quengelnde Kinder innert Kürze beruhigen

Nachdem Finanzinstitute wie UBS, Credit Suisse oder Postfinance ihre Twint-Kampagnen bereits vorgestellt haben, präsentieren nun auch die Raiffeisenbanken ihre Arbeit dazu. Die kreative Leistung dahinter kommt von Jung von Matt/Limmat.

In ihrem Auftritt setze Raiffeisen den Fokus auf den Mehrwert durch die Kombination von Twint und den Raiffeisen-Member-Plus-Vorteilen, schreibt die Agentur in einer Mitteilung. Die Kampagne basiere auf dem Grundgedanken «Schnell und einfach die Familie glücklich machen». Als Beispiel dient eine vierköpfige Familie. Das Besondere: Papa nutzt zu Twint die Vorteile seiner Raiffeisen-Mitgliedschaft und bezieht so Fussballtickets, Konzertbillets und Skitageskarten mit Rabatten und Zusatzboni.

Wie schnell und einfach das geht, präsentieren vier verschiedene Spots. Noch bevor jemand ein Anliegen ausgesprochen hat, hat Papa es schon mit Raiffeisen Twint erfüllt. Die Spots sind auf diversen Plattformen, in TV sowie in verschiedenen Fussballstadien der Raiffeisen Super League und an Openairkinos zu sehen. Zusätzlich wird laut JvM/Limmat mit verschiedenen Display Ads, einer eigenen Microsite und Printsujets auf das Angebot aufmerksam gemacht.

Für den ersten Werbespot, den der Nutzer selbst verkürzen kann und soll, lancierte Jung von Matt/Limmat in Kooperation mit Blick online ein eigenes Media-Player-Format. Angelehnt an das allgemeine Nutzerverhalten, Werbespots schnell zu überspringen, geht es hier um das Quengeln des Sohnes, der unbedingt an einen Fussballmatch möchte.

Sein enervierendes Verhalten kann der User verkürzen und gelangt über den Skip-Button direkt an das Ende des Spots, in dem der Vater die Tickets schnell und einfach mit dem Handy bestellt. So soll der User selbst unvermittelt erleben, wie schnell er mit Raiffeisen Twint Wünsche erfüllen kann. Das Sonderformat ist zum Start der neuen Super-League-Saison im Umfeld der redaktionellen Sportseiten im Blick online über mehrere Wochen zu sehen.

