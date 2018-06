Cannes Lions 2018: Rindsfilet und Rosé am Swiss BBQ

Richtig Fleisch am Knochen: Die Einladung von Cannes-Repräsentant Weischermedia versprach genug für zwischen die Zähne. Und das war keine Übertreibung. Die bereits mit zwei Löwen geehrten Schweizer folgten zahlreich. Sie wollten sich am Mittwochmittag die Gelegenheit zu lockeren Gesprächen bei Frischem vom Grill und eisgekühltem Rosé nicht entgehen lassen. 70 Gäste seien vor Ort, hiess es von Seiten Weischermedia. Man wolle mit diesem Fest die Möglichkeit bieten, Leute von Kreativ-, Kunden- und Mediaseite ins Gespräch kommen zu lassen.



Mit dem Swiss BBQ lädt Weischermedia in seinem zweiten Jahr als Cannes-Repräsentant in Cannes erstmals zu einer eigenen Veranstaltung für die Schweizer. Bereits legendär und deutlich in der Agenda der Schweizer Cannes-Gänger vermerkt ist die Swiss Party, welche der Art Directors Club Schweiz zusammen mit der Swissfilm Association am Donnerstagabend ausrichtet. (cbe/eh)