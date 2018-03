2007 gegründet, habe sich Rod Kommunikation erfolgreich in der Schweizer Agenturszene etabliert, mit bekannten Kampagnen wie «Slow down. Take it easy» für SVV/BfU, «unterwegs zuhause» für die SBB oder «Love Life – Bereue nichts» für das Bundesamt für Gesundheit.

Nun gehört sie ebenfalls zu den führenden Kommunikationsagenturen der Schweiz, wie der Leading Swiss Agencies am Mittwoch in einer Mitteilung schreibt.

Heute zählt die Rod 29 Mitarbeitende und wird von Pablo Koerfer, Regula Bührer Fecker und David Schärer geführt. Zu den Kunden gehören unter anderen «20 Minuten», Swisscom, Siroop, Bundesamt für Gesundheit oder Credit Suisse. (pd/eh)