Cannes Lions 2017

Rückenwind für Jung von Matt/Limmat und iart

Am Dienstagvormittag wurden in Cannes die Shortlists in den Kategorien «Entertainment», «Entertainment for Music», «Design», «Media» und «Product Design» veröffentlicht. Darauf befinden sich zwei Arbeiten aus der Schweiz.

Jung von Matt/Limmat und iart: Beide schafften es bei den Werbe-Oscars ins Finale. (Bild: Cannes Lions/Marian Brannelly)