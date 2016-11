Freicom: «S Skifahre hät me do erfunde»

Wie bringt man die Schweizerinnen und Schweizer zu unseren Nachbarn nach Lech? Freicom hat eine Kampagne entwickelt, bei der sich alles um mehr Schweizer in Lech Zürs dreht, heisst es in der Mitteilung der Agentur. Darum, dass man die Region aus dem Raum Zürich in gut zwei Stunden problemlos erreicht. Oder darum, dass am Arlberg das grösste zusammenhängende Skigebiet Österreichs liegt.

In den drei Kampagnenfilmen werden die Schweizerinnen und Schweizer in ihrer Sprache angesprochen und auf der Kampagnenwebseite sind Claims in Schweizerdeutsch platziert. «S Skifahre hät me do erfunde», sagt die Schweizerin nach ihrer Abfahrt in Lech.

Auch bei der Auslieferung der Kampagne sind Lech Zürs und Freicom neue Wege gegangen. Statt auf Plakaten und in Inseraten präsent zu sein, werden Banner digital über eine sogenannte Programmatic-Advertising-Kampagne platziert.

Drei Jahre wollen Lech Zürs mit dieser Kampagne in der Schweiz präsent sein. Für die Sommerkampagne 2017 werden drei weitere Filme produziert. Und in den zwei darauf folgenden Jahren wird die Kampagne mit weiteren Filmideen weiterentwickelt und ausgerollt.

Bei Lech Zürs Tourismus verantwortlich: Germana Nagler, Stv. Tourismusdirektorin, Nicole Trinker, Marketing, Markus Hahn, Marketing. Bei freicom verantwortlich: Karin Fagetti, Projekt-Gesamtverantwortung, Patrizia Visions (Webprogrammierung)(pd)