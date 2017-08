BSSM: Sackschnell, sackstark und sackeinfach

Der Onlinemarktplatz Kaloka der Post lanciert mit dem Speedy Shop eine neue Dienstleistung an den Hauptbahnhöfen Zürich und Bern. Die Einkäufe können online bestellt und innerhalb von 30 Minuten an diesen Bahnhöfen abgeholt werden. Mit der Bewerbung dieses neuen Angebots wurde die BSSM Werbeagentur beauftragt, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. Abgestimmt auf die neue Dienstleistung und ihre Nutzer hätte man eine «schnelle, einfache und pointierte Kampagne» entwickelt, heisst es darin weiter.

Die Auftaktkampagne umfasst Online- und Offline-Kanäle sowie Livepromotionen an den Bahnhöfen Bern und Zürich.

Verantwortlich bei Kaloka Speedy Shop/Post: Frédéric Devrient (Gesamtverantwortung); verantwortlich bei der BSSM Werbeagentur, Basel: Urs Schneider (CD); Pascal Rehmann (AD); Hannes Müller (Konzept/Text); Philipp Buser (Beratung); Imke Fichtner (Produktion); Daniela Geiser (Desktop); Daniel Bard (Online); Erich Althaus, Noline (Technische Projektleitung)(pd/wid)