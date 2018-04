Rocket: Savoy Baur en Ville gewinnt #RocketPitch

Der Aufruf zum #RocketPitch fand Anklang. Nicht nur Start-ups und Schweizer Traditionsmarken, sondern auch internationale Konzerne beteiligten sich am Rennen um das kreative Leistungspaket von Rocket (persoenlich.com berichtete). Nach einem zweistufigen Pitch steht nun der Gewinner fest: Das Zürcher Hotel Savoy Baur en Ville. Der Projektstart wurde bereits mit einem lukullischen Businesslunch gefeiert.

Kopf an Kopf Rennen in der ersten Runde

In einem zweistufigen Selektionsprozess wurde der Gesamtsieger des Pitchs erkoren. Dazu wählten in der ersten Runde alle zwölf Rocket-Mitarbeiter ihre drei Favoriten. Aus dieser Auswahl gingen – mit einem klaren Vorsprung auf die Mitbewerber und exakt gleich vielen Punkten – die drei Finalisten hervor. Danach gings in eine zweite Runde mit persönlichen Präsentationen bei Rocket in Luzern, wie es in einer Mitteilung heisst.

Traditionsmarke gewinnt gegen Start-ups

Gesucht wurde eine besondere Geschichte, ein innovatives Produkt, eine einzigartige Dienstleistung oder eine aussergewöhnliche Firmenkultur, welche die Agentur kommunikativ in Szene setzen darf. Der Pitch-Gewinner Savoy Baur en Ville erfüllte gleich sämtliche Anforderungen und konnte sich gegen die ebenfalls äusserst vielversprechenden Projekte «Tennis Champagne» und «Bestattungsplaner» durchsetzen.

Nicht alltäglicher Rollentausch



Die gesamte Pitch-Phase war geprägt von Aha-Erlebnissen. Der bewusst initiierte Rollenwechsel liess die Rocket-Crew den Prozess für einmal aus der Perspektive des Organisators erleben und bot viel Inspiration für zukünftige Pitchs als Bewerber. Aber auch für die Kunden ergab sich aus diesem Wechsel eine aussergewöhnliche Situation. So stand zum Beispiel die Marketingleiterin des Savoy Baur en Ville nur wenige Wochen vorher bei der Auswahl einer Webagentur als Jurymitglied noch auf der anderen Seite. Sie wurde nun beim #RocketPitch von der Organisatorin selber zur Bewerberin. (pd/cbe)