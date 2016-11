Freundliche Grüsse: Schlechte Laune anstatt Teddys und Rentiere

Brack.ch zelebriert seine erste Weihnachtskampagne ohne grosses Gefühlskino, dafür mit der schlechten Laune eines Beschenkten. Die verantwortliche Agentur Freundliche Grüsse kann sich einen Seitenhieb an Coop und Migros nicht verkneifen. «Brack.ch feiert Weihnachten ohne Teddys und Rentiere», heisst in der Überschrift der Medienmitteilung. Die Detailhändler haben in den letzten Tagen ihre traditionell besinnlichen Weihnachtsspots präsentiert.

Der Spot von Brack.ch spielt in einer verlassenen Forschungsstation irgendwo im hohen Norden. Ein schlecht gelauntes Forscherpaar feiert Bescherung, wobei es wegen mangelnder Geschenk-Inspiration fast zum Eklat kommt.

Der letzte TV-Spot der Film-Trilogie «Expedition Brack» wurde ebenfalls vom Oscar nominierten Regisseur Patrik Eklund in Schweden gedreht. Der Spot ist schweizweit als 25-Sekunden Fassung und als 58-Sekunden Directors Cut auf reichweitenstarken Sendern zu sehen. Zusätzlich ergänzen verschiedene On- und Offline-Massnahmen die Weihnachts-Kampagne.

Verantwortlich bei Brack.ch: Markus Mahler (CEO), Chris Gärtner (Koordination Kampagne), Sandrine Knechtli (Teamleiterin Marketingplanung), Patrick Hoerdt (Teamleiter MarCom), Marc Isler (Leiter Marketing); verantwortlich bei Freundliche Grüsse: Pascal Deville, Res Matthys, Max Benrath, Nadine Mojado, David Elmiger, (Kreation), Christian Haueter (Beratung), Niels Vije (Agency Producer); Hobbyfilm (Filmproduktion), Patrik Eklund (Regie); Gustav Danielson (DOP); Ola Rutz (Produzent). (pd/wid)