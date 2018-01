TBWA\Zürich: Schluss mit Ausreden für den App-Billetkauf

Die SBB-Mobile-Kampagne von 2016/2017 habe zu einem echten Umdenken bei den Reisenden geführt. Bereits nach wenigen Wochen wurde damals die App der SBB zusätzlich 270'000 Mal auf Smartphones installiert und auch die Billettkäufe via App hätten gegenüber dem Vorjahr markant zugenommen, schreibt die Agentur TBWA\Zürich in einer Mitteilung. Sie zeichnete auch damals für die Kampagne verantwortlich (persoenlich.com berichtete).

Seither habe die SBB ihren mobilen Verkaufskanal stetig weiterentwickelt und bietet neu auch die Möglichkeit, Billette auf Rechnung und exklusive Angebote wie die Sparbillette sowie die Spartageskarte über die App zu kaufen. Trotzdem fänden noch immer viele Reisende lieber eine Ausrede, statt ihr Billett digital zu kaufen.

Dies soll in der nächsten Runde der Kampagne geändert werden. Unter dem Motto «Schluss mit Ausreden» hat TBWA\ wiederum crossmediale Werbemassnahmen realisiert. Mit dabei ist auch diesmal Testimonial Yvette Michel. Zusammen mit der sechsköpfigen A-cappella-Band A-Live will sie in Leuggelbach, Chur, Lugano, Veytaux-Chillon und unterwegs Reisende zum Billettkauf mit SBB Mobile bewegen. Daraus entstanden sind ein TV-Spot und vier Onlinefilme.

Ergänzt wird die Kampagne von Print-, Online-, POS- und weiteren Werbemitteln. Wie die Kampagne in wenigen Wochen digital weitergeführt wird, halten die Verantwortlichen noch geheim.

Verantwortlich bei SBB: Reto Meissner (Leiter Marketing-Kommunikation), Christof Zogg (Director Digital Business), Sabrina Rizzo (Digital Marketing Manager), Dominique Imboden (Kommunikationsmanagerin), Sandra Graf (Media); verantwortlich bei TBWA\Zürich: Manuel Wenzel, Bruce Roberts, Tizian Walti, Angelo Sciullo, Silke Erschbaumer, Anouscka Tschudi (Kreation), Alexandra Kellenberger, Chantal Szabo (Beratung), Filmproduktion: Stories: Matthieu Jorrot (Regisseur), Lamar Hawkins, Yves Bollag, Christos Dervenis (Producer), Eugene Gubrenko (DOP); Fotografie: Sven Germann, Lithographie: Detail. (pd/maw)