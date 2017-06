Y&R Group: Schluss mit dem Sammeln von Treuepunkten

Die Lancierungskampagne der Y&R Group Switzerland besteht aus zwei Geschichten, die online und im TV gespielt werden. Ein stringenter Typo-Auftritt und Content Marketing flankieren die Stories in digitalen Kanälen (OOH, Mobile, Social, Search), wie es in einer Mitteilung heisst.

Im Zentrum steht der konkrete Nutzen der Lösung: Statt Treuepunkte zu sammeln, bekommt man direkt den Geldbetrag zurückerstattet. Dies wird in den Spots mit einem Augenzwinkern dramatisiert. Damit setzt PostFinance Benefit an den Schwachstellen eines jeden Treuepunkte-Programms an: der persönlichen Relevanz der Angebote.

Mit PostFinance Benefit bekommt jede und jeder – nach einem Opt-in – verhaltensbasiert passende Vergünstigungen vorgeschlagen. Nach dem Kauf erhält man per Cashback Geld direkt aufs eigene Konto. Unternehmen publizieren eigenständig das vergünstigte Angebot an affine Zielgruppen. Der Privatkunde bleibt beim Profitieren anonym.

