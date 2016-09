Agentur am Flughafen: Schreibfehler können zu Missverständnissen führen

Diction aus dem sankt-gallischen Buchs ist eine der führenden und auch penibelsten Schweizer Sprachagenturen. Auf die Korrektorate, Lektorate, Texte sowie Übersetzungen des Inhouse-Teams von über 80 Mitarbeitenden verlässt sich das Who’s who der Schweizer Wirtschaft. Um Kunden und Sprachenfans zu zeigen, wie auch vermeintlich kleine Schreibfehler zu bizarren Missverständnissen führen können, entwickelte die Agentur am Flughafen zwei etwas dadaistisch anmutende Viral Movies – passend zum 100-Jahr-Jubiläum der rebellischen Kunstform, heisst es in einer Mitteilung der Agentur. Die Movies werden auf Facebook, Instagram, Youtube, und auf der Website eingesetzt.

Schweinwerfer 720P

Sekundenschaf _Web_FB_720P

Verantwortlich bei Diction AG, Buchs: Patrick Fassbender (Geschäftsführer); bei der Agentur am Flughafen AG, Altenrhein: René Eugstair (Creative Direction), Dominique Rutishauser (Art Direction), Valeria Hörler (Preproduction), Miriam Egli (Beratung), Ernst Immer, Twin Productions (Producer). (pd)