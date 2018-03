TBD.: Schreibtische zu Glücksbringern verarbeitet

Die Filme der «ausschalten-auftanken»-Kampagne für den Schweizerischen Versicherungsverband SVV haben es deutlich gemacht: Wer auch in der Freizeit immer ein wenig im Büro ist, lebt gefährlich (persoenlich.com berichtete). Damit sich Leute auch daran erinnern, wurden nun die Schreibtische aus dem Film zerlegt und zu Glücksbringern verarbeitet. Schliesslich vermeidet man viele Unfallrisiken, wenn man sich vom Smartphone losreisst, wie es in einer Mitteilung heisst.

In einem Pop-up-Shop werden nun Tische live zerlegt und zu individuellen Remindern verarbeitet. Wer nicht warten mag, kann sich einen der bestehenden Glücksbringer aussuchen. Oder natürlich mit anwesenden Fachpersonen zu Unfallpräsentation unterhalten. Der Pop-up-Shop am Neumarkt 24 in Zürich ist bis Samstag geöffnet.

Verantwortlich beim Schweizerischen Versicherungsverband SVV: Heinz Roth (Leiter Unfallversicherung SVV), Philip Strasser (Swiss Life / Arbeitsgruppe Prävention SVV); verantwortlich bei tbd.: Tom Seinige, Sandro Nicotera (Kreation), Alexandra Niggeler (Beratung, Projektmanagement), Susan Bosshard (Beratung), Harrison Spirit (Shop Design), Holz² (Produktion Reminder). (pd/cbe)