Teaser-Kampagne: Schwarze Inserate im «Tages-Anzeiger»

Auf den ersten Blick wirkt es wie ein Fehler: Wo normalerweise kleine Anzeigen zu finden sind, prangen dieses Mal drei schwarze Rechtecke. Die ungewöhnlichen «Anzeigen» sind im «Tages-Anzeiger» vom Dienstag auf der Seite 17 platziert.

Nur wer genau hinschaut, kann den Hinweis auf eine URL erkennen und weiss damit, dass es sich nicht um eine Unachtsamkeit in der Produktion handeln kann.

Auf 17-10-2016.ch führt die Spur dann aber wieder ins schwarze Nichts.

Am 17. Oktober dürfte das Geheimnis gelüftet werden, oder zumindest ein Teil davon. Denn auch bei Tamedia sind offenbar keine weiteren Details bekannt. Es handle sich um eine nationale Anzeige-Kampagne, welche innerhalb des Unternehmens neben dem Tagi auch in «20 Minuten» und in «Le Matin» geschaltet worden sei, heisst es auf Anfrage.

Die Auflösung erfolge in einer Woche an der gleichen Stelle. (eh)